Was wurde bis vor wenigen Wochen nicht alles geschrieben: Von der "Besten aller Welten" für die Aktienmärkte war etwa zu lesen, in Anlehnung an die rund um den Globus an Fahrt gewinnende Wirtschaft. Aber auch davon, dass von steigenden Zinsen keine Gefahr ausginge - zumindest für den Moment nicht.

Für die Banken und ihre Aktienstrategen gilt deshalb auch heute noch jede Kursschwäche als eine Kaufgelegenheit. Weshalb auch sollte plötzlich nicht mehr aufgehen, was sich über die letzten Jahre stets bezahlt machte?

Je tiefer die Kurse in den letzten Tagen tauchten, desto lauter wurden die "Buy the Dip"-Stimmen aus Bankenkreisen. Was ich bis vor kurzem nicht wusste: Die Nachrichtenagentur Bloomberg führt in diesem Zusammenhang sogar eine Statistik, die ich meinen Leserinnen und Lesern an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte (siehe nachstehende Grafik).

Nach dem Kursrutsch von gestern Nachmittag kann der Schweizer Aktienmarkt heute seine defensiven Qualitäten ausspielen. Schwergewichte wie Nestlé, Roche und Novartis bieten dem Swiss Market Index (SMI) eine willkommene Stütze. Wer einen rabenschwarzen Freitag befürchtete darf fürs Erste aufatmen.

Interessant ist, dass beim SMI jüngst bei 8750, spätestens aber bei 8730 Punkten aggressive Käufe einsetzten. In dieser Region dürfte sich in den nächsten Handelstagen denn auch entscheiden, ob der Kursrutsch der letzten Tage in die Verlängerung geht.

Schliesst der SMI unter 8730 Punkten, wird es für das Börsenbarometer und die darin berücksichtigten Aktien ziemlich ungemütlich. Gut möglich, dass ein Taucher darunter eine weitere Verkaufswelle lostritt und das Börsenbarometer gegebenenfalls sogar auf die letztjährigen Tiefststände bei 8100 Punkten abtauchen lässt.

Noch will ich den Teufel allerdings nicht an die Wand malen. Ich rate bloss dazu, die zwischen 8730 und 8750 Punkten verlaufende Zone gut im Auge zu behalten. Gerade für den vollelektronischen Programmhandel komme dieser Zone eine grosse Bedeutung zu, so wird mir erzählt (siehe auch "Crash-Warnung aus ungewohnter Ecke" von gestern ).

Bestätigt würde ein Bruch dieser Zone, sollten die drei Indexschwergewichte Nestlé, Roche und Novartis unter die Tiefstkurse vom Montag fallen. Diese verlaufen bei den Genussscheinen von Roche bei 214,30 Franken und bei den Aktien von Nestlé und Novartis bei 76,02 beziehungsweise 77,88 Franken.

Bis sich der Staub der letzten Tage etwas gelegt hat, halte ich bei meinen Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2018 an der taktischen Barmittelquote von gut 30 Prozent fest.

Bisher sind es bloss Gespräche. Dennoch zeichnet sich ab, dass sich der japanische Technologiegigant Softbank mit umgerechnet gut 10 Milliarden Franken bei Swiss Re einkaufen könnte.

Wenn sich ein Firmenkonglomerat von der Kragenweite der Softbank an einem führenden Rückversicherungskonzern beteiligen will, kann das schon mal Fragen rund um den strategischen Sinn aufwerfen.

Alleine im vergangenen Jahr tätigten die Japaner eigenen Angaben zufolge rund 100 Investitionen im Gesamtwert von 36 Milliarden Dollar. Mit diesem Betrag sicherten sie sich eine Vielzahl neuer und zukunftsträchtiger Technologien.

Wie da eine Minderheitsbeteiligung an Swiss Re hineinpassen soll, darüber lässt sich im Guten streiten. Offensichtliche Anknüpfungspunkte gibt es beim Thema "Big Data", das in der Versicherungsindustrie rasant an Bedeutung gewinnt. Gemeinsam hätten die beiden Unternehmen gar das Zeug, eine kleinere Revolution anzuzetteln.

Das Interesse der Japaner könnte allerdings einen ganz anderen Grund haben: Im Umfeld von Softbank munkelt man nämlich, dass sich der Technologiegigant im Zuge einer strategischen Beteiligung am Rückversicherungskonzern eine sprudelnde Ertragsquelle für die ansonsten investitionsintensiven Kernaktivitäten sichern wolle - in Anlehnung an die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des amerikanischen Milliardärs Warren Buffett.

Auf die Schnelle kann Swiss Re bloss 98 Millionen Aktien schöpfen, was einem Stimmenanteil von weniger als 25 Prozent entspricht.

Richtet sich Softbank mit einem Angebot direkt an die Aktionäre des Rückversicherungskonzerns, so wüsste ich nicht, ob Anleger davon wirklich Gebrauch machen sollten.