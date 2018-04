Der cash Insider ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv. Lesen Sie börsentäglich von weiteren brandaktuellen Beobachtungen am Schweizer Aktienmarkt.

Als Nestlé Mitte Februar das Jahresergebnis vorlegte, reagierte die Börse verschnupft. Der Grund: Die von Beobachtern erhoffte Wachstumsbelebung blieb im Schlussquartal aus. Schlimmer noch: Mit 1,9 Prozent steigerte der Nahrungsmittelhersteller aus Vevey den Umsatz aus eigener Kraft so langsam wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Den Aktionären dürfte dieser Tag in bleibender Erinnerung sein - wurden die Valoren damals doch mit deutlichen Kursverlusten abgewatscht (siehe "Schwergewichte kosten den SMI viele Punkte" vom 3. April ). Sechs Wochen sind seither ins Land gegangen.

In zwei Wochen stehen bei Nestlé bereits die Quartalsumsatzzahlen zur Veröffentlichung an. Nach dem Zahlenkranz ist bei börsenkotierten Unternehmen bekanntlich vor dem Zahlenkranz - nicht selten geht es Schlag auf Schlag.

Nun warnt die UBS in einer Branchenstudie vor übertrieben hohen Erwartungen an den Nahrungsmittelhersteller. Geduld sei gefordert, so mahnen die beiden Autoren. Ihres Erachtens werden die unter Konzernchef Mark Schneider eingeleiteten Massnahmen erst mit der Zeit eine Wachstumsbeschleunigung nach sich ziehen.

Mit anderen Worten: Bei Nestlé liegt nicht Frühling, sondern eine weitere Ergebnisenttäuschung in der Luft - was das Unternehmen zur "Wiederholungstäterin" machen würde. Denn so wenig wie zwischen Januar und März setzt es in keinem anderen Quartal des Jahres um.

Wirklich konsequent sind die Studienautoren der UBS allerdings nicht, wie ein Blick auf ihre Prognosen verrät. Mit 2,4 Prozent trauen sie dem Schwergewicht im zurückliegenden Quartal immerhin eine leichte organische Wachstumsbelebung zu.

Das bringt uns zur alles entscheidenden Frage: Wie viel einer weiteren Ergebnisenttäuschung nehmen die Aktien von Nestlé mit einem Minus von fast 12 Prozent seit Jahresbeginn bereits vorweg?

Das hatte man sich am Hauptsitz von Temenos an einer Edeladresse in Genf vermutlich anders vorgestellt: Seit Dienstagnachmittag ist bekannt, dass zwei weitere Interessenten um die Gunst der britischen Fidessa buhlen.

Spätestens seit sich der für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen berüchtigte Hedgefonds Elliott als bedeutender Aktionär zu erkennen gab lag eigentlich auf der Hand, dass die milliardenschwere Firmenübernahme noch nicht in trockenen Tüchern ist (siehe "Berüchtigter Hedgefonds macht Temenos das Leben schwer" vom 23. Februar ).

Bis heute morgen waren die Gegenspieler von Temenos bei Fidessa nicht namentlich bekannt. Angeblich handelt es sich aber um den amerikanischen Softwarehersteller SS&C sowie um den Finanzinvestor ION Investment Group.

Geplant war, dass die milliardenschwere Firmenübernahme bei Temenos noch in diesem Jahr zu einer Gewinnverdichtung führt. Daran wäre wohl nicht mehr zu denken, müssten die Genfer noch tiefer als jetzt schon für Fidessa in die Tasche greifen.

Temenos sollte jetzt Disziplin zeigen, schreibt Laurent Daure von Kepler Cheuvreux. Seinen Berechnungen zufolge wäre eine Angebotserhöhung um 5 Prozent noch vertretbar, nicht aber eine Nachbesserung um 15 bis 20 Prozent.

Noch Ende Januar galt die Genfer Bankensoftwareschmiede selbst als heisser Übernahmekandidat. Damals wurden der amerikanischen Microsoft sowie Softbank aus Japan ein Interesse an Temenos nachgesagt (siehe "Was ist dran an den Gerüchten um Temenos" vom 26. Januar ). Doch dann wurde aus der Gejagten eine Jägerin.

Sollte das Unternehmen bei Fidessa nicht zum Zuge kommen, könnte sich das jederzeit wieder ändern - auch wenn ich die Ende Januar genannten 180 Franken je Aktie aus heutiger Sicht für ziemlich überrissen halte.