Quartalsberichterstattung an der Schweizer Börse: Wenn gut nicht länger gut genug ist

Nicht zur Ruhe kommt hingegen die Credit Suisse. Noch immer sickern fast täglich irgendwelche Indiskretionen in die angelsächsischen Wirtschaftsmedien durch – beispielsweise, dass die Grossbank die Royal Bank of Canada und Morgan Stanley mit einer möglichen Kapitalerhöhung beauftragt habe. Und auch dass die beiden kanadischen Rivalen CIBC und TD an Teilen des Investment Bankings und die japanische Mitsubishi Financial an gewissen Kreditbeständen interessiert sei, war zu lesen.