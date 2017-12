Der cash Insider ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv. Lesen Sie börsentäglich von weiteren brandaktuellen Beobachtungen am Schweizer Aktienmarkt.

Als ich heute vor einem Jahr an dieser Stelle meine Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2017 kommunizierte, war meine Stimmung eher etwas bedrückt. Der Grund: Auf der Zielgeraden holte der Swiss Performance Index (SPI) meine 12 Monate zuvor erkorenen Favoriten damals nicht nur ein, er überholte sie sogar.

Anders als im Dezember letzten Jahres kann sich die diesjährige Bilanz sehen lassen. Trotz einer taktischen Barmittelquote von zuletzt gut einem Drittel des Gesamtvermögens liess sich der um satte 20,1 Prozent höhere SPI mit einem Plus von 23,6 Prozent klar übertreffen.

Eigentlich zeichnete sich schon in den ersten Januar-Tagen ab, dass 2017 ein guter Börsenjahrgang werden könnte. So lässt sich beim SPI von der ersten Handelswoche auf das ganze Jahr schliessen. Seit 2002 lag man mit dieser Faustregel nur 2007 und 2011 daneben (siehe "Was sagt die erste Januar-Woche über das Börsenjahr aus" vom 3. Januar ).

Mitte August dann liess sich anhand von Statistiken belegen, dass die Börsenmonate September und Oktober besser als ihr Ruf sind (siehe "Steht dem SMI ein turbulenter Herbst bevor?" vom 18. August ).

Bilanz der letzten Jahre:

Jahr Aktienfavoriten SPI 2013 +40,1 Prozent +23,9 Prozent 2014 +11,4 Prozent +15,2 Prozent 2015 + 4,1 Prozent + 2,4 Prozent 2016 - 3,7 Prozent - 1,7 Prozent 2017* +23,6 Prozent +20,1 Prozent

* Schlusskurse vom 27. Dezember 2017

Was mich sehr freut ist, dass die Aktien von Burckhardt Compression in den letzten Tagen die Kursverluste doch noch wettmachen konnten. Selbst auf Basis der wenig ambitionierten firmeneigenen Mittelfristziele scheint mir der Hersteller von Kolbenkompressoren noch immer unterbewertet. Darüber hinaus haben ausländische Leerverkäufer umfassende Wetten gegen ihn laufen. Das könnte sich irgendwann rächen, gilt der Markt in den Aktien doch als eher eng. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit eines sogenannten Short-Squeeze - einer mit stark steigenden Kursnotierungen einhergehende Kapitulation der Leerverkäufer - jederzeit gegeben.

Dank dieser explosiven Kombination von tiefer Bewertung und hoher Skepsis ist Burckhardt Compression ein Platz bei meinen Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2018 sicher, soviel sei schon mal verraten. Für die komplette Favoritenliste muss ich allerdings auf meine Kolumne von morgen Freitag vertrösten.

Wie versprochen blicke ich an dieser Stelle auch noch auf die Schlüsselkaufempfehlungen von Helvea, MainFirst Bank und Kepler Cheuvreux für das vierte Quartal zurück.

Am besten entwickelten sich die Aktienfavoriten von Kepler Cheuvreux mit einem Plus von 4,46 Prozent. Von den Ende September genannten Valoren von Clariant, Helvetia, Novartis, Panalpina, Richemont sowie Schindler schnitten Clariant und Panalpina am besten ab. Negativ zu Buche schlug hingegen die Schlüsselverkaufsempfehlung Vifor Pharma. Die Aktien des Berner Pharmaherstellers wurden von aggressiven Deckungskäufen erfasst und konnten um 6,1 Prozent zulegen.

Sehen lassen kann sich auch die Entwicklung der Aktienfavoriten von Helvea, wobei die Valoren von Vifor Pharma als Schlüsselkaufempfehlung galten und zum Plus von 3,85 Prozent beitrugen. Während die Aktien von Lonza, Nestlé und Swiss Life eher bremsten, schnitten GAM, Rieter und Phoenix-Mecano gut ab.

Durchwachsen fällt die Bilanz bei den Schweizer Nebenwertefavoriten der MainFirst Bank aus. Während die Valoren von Ascom und Hochdorf kräftig zulegen konnten, standen jene von Logitech über weite Strecken unter Druck. Auch die Verkaufsempfehlung für die Aktien von OC Oerlikon kostete bloss. Letztendlich errechnet sich ein durchschnittliches Plus von 1,73 Prozent.

Mit meinen Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2017, sie gewannen im Schlussquartal 4,18 Prozent, liege ich dank dem starken Abschneiden der Valoren von ABB, Clariant und Burckhardt Compression zwischen Kepler Cheuvreux und Helvea.

Aktuelle Positionen Aktienfavoriten:

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 41'724,66 ABB N 465 21,50 12'276,00 2'278,50 + 22,79% Clariant N 400 20,95 11'200,00 2'608,33 + 30,36% Nestlé N 137 73,15 11'514,85 1'493,30 + 14,90% Novartis N 135 74,15 11'198,25 1'188,00 + 11,87% Swiss Re N 115 88,90 10'580,00 356,50 + 3,49% Basilea N 137 72,60 10'370,90 424,70 + 4,27% Burckhardt N 30 304,25 9'540,00 412,50 + 4,52% Meyer Burger N 3'150 0,79 5'166,00 2'677,50 +107,59% Total 123'570,26 + 23,57%

* Schlusskurse vom 28. Dezember 2017

Rückblickend war vor allem der Handtuchwurf bei Ascom nach Berichten über Probleme bei einem Vorzeigeprojekt in Schweden ziemlich unglücklich. Am 6. Januar bei 15,80 Franken bereits wieder verkauft, stiegen die Aktien des Telekommunikationskonzerns aus Bern zuletzt auf über 25 Franken. Auch die Valoren von U-blox hätte ich nach einer Umsatzwarnung besser behalten und nicht verkauft - von den um wenige Rappen ausgestoppten Aktien der Credit Suisse gar nicht erst zu sprechen. Deshalb bin ich trotz des insgesamt soliden Endergebnisses dennoch nicht ganz zufrieden.

Bisherige Transaktionen:

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2016 Dätwyler I Kauf 73 137,60 CHF 10'044,80- 30.12.2016 Zurich N Kauf 36 279,80 CHF 10'072,80- 30.12.2016 Syngenta N Kauf 24 405,90 CHF 9'741,60- 30.12.2016 Nestlé N Kauf 134 74,65 CHF 10'003,10- 30.12.2016 Ascom N Kauf 626 15,95 CHF 9'984,70- 30.12.2016 Basilea N Kauf 137 72,60 CHF 9'946,20- 30.12.2016 Novartis N Kauf 135 74,15 CHF 10'010,25- 30.12.2016 ABB N Kauf 465 21,50 CHF 9'997,50- 30.12.2016 Nestlé N Kauf 137 73,15 CHF 10'021,55- 30.12.2016 OC Oerlikon N Kauf 1'004 9,96 CHF 9'999,84- 06.01.2017 Ascom N Verkauf 626 15,80 CHF 9'890,80+ 06.01.2017 U-blox N Kauf 52 190,00 CHF 9'890,80- 12.01.2017 U-blox N Verkauf 52 174,10 CHF 9'053,20+ 26.01.2017 Meyer Burger N Kauf 12'600 0,79 CHF 9'954,00- 09.02.2017 Burckhardt N Kauf 30 304,25 CHF 9'156,50- 28.02.2017 OC Oerlikon N Verkauf 1'004 10,80 CHF 10'843,20+ 11.04.2017 Puts ABBBJZ Kauf 7'000 0,13 CHF 910,00- 20.04.2017 Puts ABBBJZ Verkauf 7'000 0,11 CHF 770,00+ 05.05.2017 Zurich N Verkauf 36 277,00 CHF 9'972,00+ 05.05.2017 Swiss Re N Kauf 115 88,90 CHF 10'223,50- 18.05.2017 Syngenta N Offerte 24 460,70 CHF 11'056,80+ 02.06.2017 Clariant N Kauf 477 20,95 CHF 10'022,15- 15.06.2017 Meyer Burger N Verkauf 6'300 1,22 CHF 7'657,00+ 04.08.2017 Logitech N Kauf 170 34,75 CHF 5'907,50- 04.08.2017 Credit Suisse N Kauf 400 14,88 CHF 5'952,00- 04.08.2017 Clariant N Kauf 260 22,45 CHF 5'837,00- 10.08.2017 Credit Suisse N Verkauf 400 14,52 CHF 5'808,00+ 10.08.2017 Logitech N Verkauf 170 34,10 CHF 5'797,00+ 17.08.2017 Puts WNOB4V Kauf 8'100 0,06 CHF 486,00- 28.08.2017 Puts WNOB4V Verkauf 8'100 0,08 CHF 648,00+ 22.09.2017 Puts NESCAZ Kauf 3'000 0,12 CHF 389,00- 25.09.2017 Puts NESCAZ Verkauf 3'000 0,13 CHF 361,00+ 25.10.2017 Meyer Burger N Verkauf 3'150 1,77 CHF 5'546,50+ 31.10.2017 Puts WSRAPV Kauf 3'500 0,04 CHF 169,00- 01.11.2017 Clariant Verkauf 337 25,50 CHF 8'593,50+ 15.11.2017 Puts WSRAPV Verkauf 3'500 0,04 CHF 111,00+ 27.11.2017 Dätwyler I Verkauf 73 177,40 CHF 12'950,20+