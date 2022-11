«Sippenhaft» - immer öfter werden Schweizer Aktien völlig unverschuldet mit Kursverlusten abgestraft

Diese Worte sind insbesondere für die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen – früher selber an der Spitze der dortigen Notenbank – ein ziemlicher Affront. Sie hatte in den letzten Wochen, was den geldpolitischen Kurs angeht, öffentlich ihr Unbehagen signalisiert. Und die einst hochgejubelte "Star-Investorin" Cathie Wood übte in mehreren Schreiben sogar offen Kritik, was in Anbetracht der schmerzhaften Verluste bei den Fonds ihrer Anlagegesellschaft Ark Investment Management nicht weiter überrascht.