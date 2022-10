Spielt ein Währungsstratege der Deutschen Bank da etwa auf einen Kollaps der Credit Suisse an?

Die Geschwindigkeit des Kurszerfalls blieb auch im umliegenden Ausland nicht unbemerkt. Auf die Probleme der Credit Suisse angesprochen, gab sich José Antonio Alvarez in einem Interview mit Reuters kürzlich zwar entspannt. Er glaube nicht an eine Ansteckungsgefahr für andere Banken, so versuchte der Chef der spanischen Santander zu beruhigen. Allerdings warf alleine schon die Frage an sich in Börsenkreisen hohe Wellen.