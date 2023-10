Auf einen schwachen September folgt ein starker Oktober. So will es zumindest eine alte Börsenweisheit wissen. Allerdings setzte sich der Kursrückgang an den Aktienmärkten in den letzten Tagen ungebremst fort. Dass die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen erstmals seit 2001 wieder von unten an der magischen Marke von 5 Prozent kratzt, sorgt für viel Nervosität. Und das nicht nur, weil wie Wirtschafts-Supermacht so hoch verschuldet ist wie noch nie. Mit 33'400 Milliarden Dollar steht der amerikanische Staat bei seinen Gläubigern in der Kreide. Kürzlich stiegen die Schulden an einem einzigen Tag um 275 Milliarden Dollar. Schätzungen zufolge wird der amerikanische Staat künftig alleine für die Schuldzinsen jährlich 1000 Milliarden Dollar aufwerfen müssen. Auch das eine Zahl für die Geschichtsbücher. Da überrascht es mich nicht, wenn die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen gestern Mittwoch betonte, dass sich Anleger auf längere Sicht keinesfalls auf Zinsen in derzeitiger Höhe einstellen sollten. Blosses Wunschdenken ihrerseits...?