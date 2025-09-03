Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende Juli 2025

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* G/V Barmittel 3'757 Amrize N 147 39,22 6'136 + 6,4 Prozent Nestlé N 147 75,13 11'082 + 0,4 Prozent Roche GS 45 256,43 11'714 + 1,5 Prozent Sandoz N 268 37,12 13'443 +35,1 Prozent Sika N 43 216,06 7'977 - 14,2 Prozent UBS N 347 27,66 11'236 +17,1 Prozent Adecco N 247 22,34 6'416 +14,6 Prozent Comet N 19 250,26 3'251 - 31,6 Prozent Cosmo Pharma N 102 62,15 6'416 + 1,2 Prozent Dätwyler I 87 135,30 11'762 - 0,1 Prozent Julius Bär N 130 57,73 7'501 - 0,1 Prozent Medmix N 482 8,83 5'177 +21,6 Prozent Oerlikon N 1'894 3,57 5'576 - 17,5 Prozent VAT Group N 20 336,67 5'228 - 22,4 Prozent Total 116'578 * Schlusskurse vom 29. August 2025

Meine grösste Sorge gilt übrigens den zuletzt stark gestiegenen Staatsschulden. In den USA steigt die Verschuldung unter dem republikanischen Präsidenten Donald Trump stärker als unter seinen Vorgängern – wobei die jährlichen Zinskosten von 1200 Milliarden Dollar ein Vermächtnis letzterer sind. Und in Frankreich ist die Staatsverschuldung regelrecht ausser Kontrolle geraten. Interessant erscheint mir vor allem, dass nahezu die Hälfte der Mehrverschuldung seit 2017 in Rentenzahlungen ehemaliger Staatsangestellter floss. Honni soit qui mal y pense...

Erst am Freitag schrieb ich wie folgt:

Es ist ein Angriff auf die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank, der seinesgleichen sucht. Mit aller Kraft versucht der amtierende Präsident Donald Trump im Hinblick auf die Wahl der Notenbank-Gouverneure, ihm wohlgesonnene Personen in Stellung zu bringen. Dabei macht er – wenig überraschend - selbst vor höchst fragwürdigen Methoden nicht halt. Eben erst «feuerte» er die ihm nicht genehme Lisa Cook. Ausgang ungewiss. Ziel dürfte es sein, die Leitzinsen drastisch zu senken. Schätzungen zufolge kostet Washington im laufenden Jahr alleine schon der Zinsendienst auf den Staatsschulden satte 1200 Milliarden Dollar. Dieser Ausgabenposten könnte sogar noch üppiger werden, kommt bis Ende 2026 doch mehr als ein Viertel aller ausstehender amerikanischer Staatsanleihen aus der Tiefzinsphase zur Rückzahlung und müssen teurer refinanziert werden.

...und weiter...

Für mich kommt der Angriff Trumps auf die amerikanische Notenbank – man kann es nicht anders sagen - einer feindlichen Übernahme gleich. Langjährige Leserinnen und Leser wissen, dass ich die Unabhängigkeit der Geldpolitik angesichts der seit Jahren beliebten «Schuldenfinanzierung durch die Notenpresse» schon eine ganze Weile in Frage stelle. Doch was Trump hier versucht, schlägt dem Fass den Boden aus. Die Zeche hierfür zahlen letztendlich die Gläubiger Washingtons – sei dies in Form eines Zerfalls des Dollars oder aber, weil sie nicht mehr länger angemessen für die Risiken entschädigt werden. Da frage ich mich doch, was es noch alles braucht, damit gerade die ausländischen Gläubiger endlich aufwachen. Man braucht angesichts des Zwillingsdefizit (Kombination aus Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit) keinen Abschluss in Volkswirtschaftslehre in der Tasche zu haben, um erahnen zu können, dass die Amerikaner seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse leben. Finanziert wird dieses Zwillings-Defizit bekanntlich aus dem Ausland. Wenn sich die jüngsten Vorstösse für Washington da mal bloss nicht als Bumerang erweisen.

In den letzten Tagen stieg die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen erstmals seit März wieder in die Nähe von 2,8 Prozent. Französische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren weisen erstmals seit 2011 wieder eine jährliche Rendite von mehr als 4,5 Prozent auf und jene Grossbritanniens erstmals seit 1998 sogar eine von fast 5,7 Prozent. Es riecht förmlich nach einer Neuauflage der Schuldenkrise. Verglichen mit der letzten Krise von vor etwas mehr als zehn Jahren dürfte die nächste «wie auf Steroide» daherkommen.

Nicht nur die Verschuldung der öffentlichen Hand, auch die Verschuldung der Unternehmen und der Privathaushalte, ist in vielen Regionen dieser Welt sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung betrachtet deutlich höher als während der letzten Schuldenkrise. Vermutlich kommen die Zentralbanken führender Wirtschaftsnationen auch diesmal nicht darum herum, Staatsschulden wieder mit der «Notenpresse» zu bedienen. Nur ist anzunehmen, dass die «Monetarisierung der Staatsschulden» diesmal direkt auf die Teuerungsentwicklung durchschlägt.

Vielleicht sind defensive Qualitäten – wie sie Nestlé, Roche und Novartis verkörpern – ja dann endlich wieder gefragt. Der nicht enden wollende Höhenflug des Goldpreises lässt zumindest schon mal aufhorchen...

Kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf Roche zu sprechen. Schon seit Wochen sorgt der Nachrichtenfluss aus Basel für ein Wechselspiel von Licht und Schatten – wobei sich Erfolge und Misserfolge in der Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente mehr oder weniger die Waage halten.

Gerade darüber, ob es sich bei der jüngsten Erfolgsmeldung zu Zilebesiran auch wirklich um eine Erfolgsmeldung handelt, lässt sich durchaus streiten. Denn obschon der Wirkstoff zur Behandlung von unkontrolliertem Bluthochdruck in die dritte und letzte Studienphase übergeht, zeigen sich einige Branchenkenner wie etwa der für J.P. Morgan tätige Pharmaanalyst Richard Vosser eher skeptisch. Seines Erachtens wird das kommerzielle Potenzial von Zilebesiran von nicht eben wenigen seiner Berufskollegen überschätzt. Er stützt sich dabei auf die Ergebnisse der Phase-2-Studien ab.

Vontobel-Analyst Stefan Schneider schätzt den Spitzenumsatz für den Wirkstoff auf eine Milliarde Franken jährlich und erhöht die Zulassungswahrscheinlichkeit von 50 auf 60 Prozent. Sein Berufskollege Marcel Brand von der Zürcher Kantonalbank geht bisher von einem Umsatz mit Zilebesiran von 400 Millionen Franken aus und will diese Annahme im Laufe der Phase-3-Studien auf eine Milliarde Franken erhöhen.

Als ich Anfang August letztmals eine Zwischenbilanz bei meinen Aktienfavoriten zog, hielt ich zum Thema Roche wie folgt fest:

Ich wünschte mir wirklich, dass ich Positiveres über Roche zu berichten hätte. Aber leider gibt dies die Nachrichtenlage momentan nicht her. Und mit Blick auf die Forschungserfolge einiger Gegenspieler auf dem lukrativen Gebiet der Abnehmmittel frage ich mich, ob sich die milliardenschweren Investitionen der Basler überhaupt jemals bezahlt machen...

Nicht nur Roche – auch Nestlé will einfach nicht aus den Negativschlagzeilen kommen. Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr liess der Nahrungsmittelmulti aus Vevey eine Bombe platzen: Laurent Freixe muss seinen Chefsessel nach gerade einmal einem Jahr bereits wieder räumen, nachdem er über eine heimliche Liaison stolperte. Für ihn übernimmt mit dem erst 48 Jahre jungen Nespresso-Chef Philipp Navratil ein weiteres «Eigengewächs».

Spätestens wenn die Chefs von Weltkonzernen wie Nestlé jünger sind als man selbst, wird einem erst so richtig bewusst, dass man selber älter geworden ist. Erst waren bloss die Fussballspieler jünger als ich – mittlerweile sind es auch erste Firmenchefs.

Wäre die New Yorker Börse von Montag auf Dienstag nicht feiertagsbedingt geschlossen gewesen, wäre der Handel in den dortigen Nestlé-Titel noch am Laufen gewesen, als in Vevey die Medienmitteilung rausging. Das wiederum hätte den amerikanischen Aktienmarktakteuren einen Vorteil verschafft.

Interessant erscheint mir übrigens, dass sich Laurent Freixe noch am letzten Freitag in London mit mehreren Analysten traf. Zu diesem Zeitpunkt dürfte er noch nichts von den Plänen des Verwaltungsrats, ihn abzusetzen, gewusst haben.

Eigenen Angaben zufolge will sein Nachfolger Philipp Navratil in Sachen Strategie am bisherigen Kurs festhalten. Sein Leistungsausweis bei Nespresso kann sich sehen lassen. Dennoch hat der Verwaltungsrat von Nestlé eine weitere Gelegenheit verstreichen lassen, jemanden von Ausserhalb zum Chef zu machen. Langjährige Leserinnen und Leser meiner Kolumne wissen, dass ich mir schon zum Zeitpunkt der letzten Rochade an der Unternehmensspitze einen externen Kandidaten erhofft hatte. Auf mich macht das Ganze einen etwas gar überhasteten Eindruck.

Aber geben wir dem neuen Nestlé-Chef nun doch erst einmal die Gelegenheit, sich zu beweisen. Auch er wird seinem Arbeitgeber zweifelsohne den persönlichen Stempel aufdrücken.

Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Bei Nestlé wird eine «Krise» herbeigeredet, die es so nicht gibt. Die organische Umsatzentwicklung weist noch immer positive Vorzeichen auf und die Milliardengewinne sprudeln nur so.

Einzig bei der Aktienkursentwicklung liesse sich von einer «Krise» sprechen. In diesem Zusammenhang befindet sich der Nahrungsmittelmulti mit Blick auf jene bei vergleichbaren Rivalen allerdings in guter Gesellschaft.

Transaktionen Aktienfavoriten 2025 Datum Titel Anzahl Kurs Total 03.01.2025 Nestlé N Kauf 144 74,88 Franken 10'783- 03.01.2025 Adecco N Kauf 241 22,36 Franken 5'389- 03.01.2025 Cosmo Pharma N Kauf 86 63,14 Franken 5'430- 03.01.2025 Dätwyler I Kauf 79 136,75 Franken 10'803- 03.01.2025 Medmix N Kauf 591 8,80 Franken 5'201- 03.01.2025 Roche GS Kauf 43 255,50 Franken 10'987- 03.01.2025 Sandoz N Kauf 290 37,17 Franken 10'779- 03.01.2025 Sika N Kauf 40 215,90 Franken 8'636- 03.01.2025 UBS N Kauf 311 27,83 Franken 8'655- 03.01.2025 Baloise N Kauf 52 165,71 Franken 8'617- 03.01.2025 Julius Bär N Kauf 109 58,66 Franken 6'394- 03.01.2025 Oerlikon N Kauf 1'825 3,56 Franken 6'497- 03.01.2025 SoftwareOne N Kauf 701 6,18 Franken 4'332- 20.03.2025 Dätwyler I Kauf 1 122,00 Franken 122- 27.03.2025 Sika N Kauf 1 221,90 Franken 222- 27.03.2025 Roche GS Kauf 1 293,60 Franken 294- 03.04.2025 Oerlikon N Kauf 62 3,78 Franken 234- 14.04.2025 Julius Bär N Kauf 3 48,20 Franken 145- 15.04.2025 UBS N Kauf 6 22,80 Franken 137- 17.04.2025 Sandoz N Kauf 3 32,50 Franken 98- 22.04.2025 Nestlé N Kauf 3 86,89 Franken 261- 23.04.2025 Adecco N Kauf 7 21,80 Franken 153- 25.04.2025 Medmix N Kauf 19 9.85 Franken 187- 29.04.2025 Baloise N Kauf 1 179,30 Franken 179- 20.05.2025 SoftwareOne N Kauf 30 6,95 Franken 209- 27.06.2025 Amrize N Kauf 132 39,18 Franken 5'172- 30.06.2025 Roche GS Kauf 1 259,23 Franken 259- 30.06.2025 Sandoz N Verkauf 25 43,33 Franken 1'083+ 30.06.2025 Sika N Kauf 2 216,40 Franken 433- 30.06.2025 UBS Group N Kauf 30 26,89 Franken 807- 30.06.2025 Adecco N Verkauf 1 23,55 Franken 24+ 30.06.2025 Baloise N Verkauf 53 187,08 Franken 9'915+ 30.06.2025 Cosmo Pharma N Kauf 14 57,11 Franken 800- 30.06.2025 Dätwyler I Kauf 7 120,81 Franken 846- 30.06.2025 Julius Bär N Kauf 18 53,72 Franken 967- 30.06.2025 Medmix N Verkauf 128 12,06 Franken 1'544+ 30.06.2025 Oerlikon N Kauf 131 3,68 Franken 482- 30.06.2025 SoftwareOne N Verkauf 731 7,78 Franken 5'687+ 30.06.2025 Amrize N Kauf 15 39,54 Franken 593- 30.06.2025 VAT Group N Kauf 20 336,67 Franken 6'733- 30.06.2025 Comet N Kauf 19 250,26 Franken 4'755-



