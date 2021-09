Bei Hochzinsbonds sind vor allem europäische BB-Papiere interessant

Bei Investitionen in Hochzinsbonds sind wir bei Columbia Threadneedle Investments zuletzt vorsichtiger geworden. Denn der Markt hat sich in den vergangenen Monaten erwartungsgemäss gut entwickelt. Dementsprechend sind die Risikoaufschläge auf historisch betrachtet niedrige Niveaus gesunken, sprich bei der Bewertung ist nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Daher haben wir unsere Portfolios zuletzt etwas vorsichtiger ausgerichtet. Unsere Risikopositionierung liegt nun im neutralen Bereich, nachdem wir im Frühjahr und über weite Strecken des Sommers 2021 risikofreudiger als üblich waren.

Aus regionaler Sicht finden wir Chancen momentan eher in Europa als in den USA. Denn europäische Unternehmensbonds sind etwas günstiger bewertet als US-Titel. Beispielsweise lagen die Risikoaufschläge (Spreads) von Papieren mit der Ratingnote B in Europa Ende August bei rund 430 Basispunkten, in den USA hingegen nur bei rund 390 Basispunkten.

Fallen Angels können zu Rising Stars werden

Zudem machen auf dem europäischen Markt Papiere mit BB-Ratings, sprich der besten Bewertung im Hochzinssegment, einen Grossteil des Marktes aus. Gerade in diesem BB-Bereich sehen wir noch Luft nach oben. Ein wichtiger Grund dafür ist die Aussicht darauf, dass einige Unternehmen, die vor einiger Zeit ihren Investmentgrade-Status verloren haben, auf absehbare Zeit wieder heraufgestuft werden könnten. Diese sogenannten Fallen Angels können sich also zu Rising Stars wandeln, woraus sich Anlagechancen ergeben. Denn mit besseren Ratings werden die Papiere wieder für mehr Investoren interessant. Mögliche Rising Stars sind aus unserer Sicht etwa Faurecia, Lufthansa, ZF Friedrichshafen, Iqvia und Thyssenkrupp.

Eine Insolvenzwelle ist nicht zu erwarten

Für Heraufstufungen zurück auf den Investmentgrade-Status gibt es aktuell verschiedene Gründe: Die Ertragskraft vieler Unternehmen hat sich wieder auf das Niveau von 2019 erholt. Einige Unternehmen haben sich sogar noch besser entwickelt, als es die positiven Erwartungen vermuten liessen – beispielsweise in der Automobilbranche. Zudem hat der Kapitalmarkt den Firmen in den vergangenen Monaten ermöglicht, sich finanzielle Polster zuzulegen. Insofern ist keine Insolvenzwelle zu erwarten.

Auch wenn die Risikoaufschläge in den vergangenen Monaten zurückgegangen sind, finden wir bei Hochzinsbonds nach wie vor interessante Gelegenheiten. Mit einer Rendite von 255 Basispunkten Ende August bietet der europäische Hochzinsmarkt durchaus Chancen, auch wenn nicht mehr viel Luft nach oben bleibt.

