Echter Silberstreif am britischen Aktienmarkt  

Nach dem pandemiebedingten wirtschaftlichen Stillstand zu Beginn des Jahres 2020 und der Aussetzung von Dividendenzahlungen hat der FTSE 100 während 2021 deutlich zugelegt und britische Unternehmen schütteten wieder Dividenden aus. Doch obwohl der britische Aktienmarkt auf ein ausgezeichnetes Jahr zurückblickt und der Markt deutlich besser als viele andere Indizes die jüngsten Turbulenzen am Markt verkraftet hat, war er bei vielen Anlegern weiterhin relativ unbeliebt. In fünf von sechs Jahren seit dem Brexit-Referendum waren Mittelabflüsse zu verzeichnen. Ein Grund für diesen Umstand dürfte die mangelnde Präsenz von Tech-Werten im britischen Leitindex gewesen sein, denn seit 2018 waren die US-Technologieriesen die massgeblichen Triebfedern für die globalen Märkte. Klammert man die „Big Six“ der Tech-Branche – Alphabet, Apple, Amazon, Facebook, Netflix und Microsoft – jedoch aus, ist die Performance des S&P 500 durchaus mit der Entwicklung anderer Indizes vergleichbar.

Dieses Phänomen lässt sich mit dem Konzept, das sich hinter dem Begriff „bezzle“ verbirgt, erklären. Geprägt hat das Konzept der Ökonom John Kenneth Galbraith in den 1920ern in Anlehnung an „embezzlement“ (dt.: Unterschlagung). Übersetzt heisst es: Unangenehme Wahrheiten werden in guten Zeiten oft nicht erkannt und offenbaren sich erst in schwierigen Zeiten, wodurch es aufgrund verzerrter Bewertungen Gewinner und Verlierer gibt. Derzeit entdeckt eine ganze Generation den Handel mit Kryptowährungen und NFTs (Non-Fungible Tokens), statt sich mit den Aktienmärkten zu beschäftigen. Oder die Börsenneulinge tasten sich durch „Meme-Aktien“ an den Markt heran, die in den sozialen Netzwerken grosse Aufmerksamkeit erlangt haben und insbesondere bei Kleinanlegern beliebt sind.

Wenn die Zeiten härter werden, besteht allerdings die Gefahr, dass aufgeblähte Bewertungen schnell wieder in sich zusammenfallen und Illusionen zerplatzen. Die Stützungsmassnahmen der Zentralbanken haben dazu geführt, dass die Anleger vermehrt auf Schnäppchenjagd gehen, gleichzeitig aber auch zu einer Destabilisierung des gesamten Systems beigetragen. Externe Schocks wie der Krieg in der Ukraine sorgen daher für eine steile Talfahrt an den Aktienmärkten.

Viele Vermögensverwalter zögern noch

Nach den positiven Renditen des Jahres 2021 haben sich britische Aktien inmitten der Turbulenzen an den globalen Märkten in diesem Jahr gut gehalten, was durch die Rotation in Richtung Value und die Attraktivität des britischen Aktienmarktes als Inflationsschutz angesichts des grossen Engagements der Börse in Energie- und Bergbauwerten unterstützt wurde. Wir sind jedoch der Meinung, dass es auch ausserhalb dieser Sektoren viele attraktive Möglichkeiten gibt. Trotz ihrer Outperformance in diesem Jahr werden britische Aktien zu sehr attraktiven Bewertungen gehandelt, da globale Vermögensverwalter gezögert haben, ihre Untergewichtung des Marktes zu korrigieren. Folglich sind im Vereinigten Königreich börsennotierte globale Unternehmen im Vergleich zu ihren Konkurrenten in Übersee nach wie vor günstiger zu haben. Dies hat dazu beigetragen, dass das Grossbritannien im Jahr 2021 eine Rekordzahl von Fusionen und Übernahmen verzeichnen konnte. Dieser Trend könnte sich fortsetzen.

In der Zwischenzeit bleibt der britische Markt eine verlässliche Alternative zu höher bewerteten, überfüllten Märkten. Die Verbreitung passiver und quantitativ orientierter Anlagen in den letzten Jahren sowie die jüngste Volatilität haben viele Möglichkeiten für Stock-Picker eröffnet. Die russische Invasion hat die Risiken für die Weltwirtschaft erhöht, da die Energiepreise in die Höhe geschnellt sind und es zu weiteren Unterbrechungen der Versorgungskette kommen kann. Wir konzentrieren uns jedoch weiterhin darauf, mit Überzeugung zu investieren.

Berücksichtigung von Fundamentaldaten ist entscheidend

Viele Anleger scheinen Aktien heutzutage nicht mehr ausgehend von bestimmten Fundamentaldaten zu kaufen oder zu verkaufen. Für Columbia Threadneedle sind diese jedoch eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Der britische Markt ist viel differenzierter als oft angenommen. Es handelt sich um einen Markt für Stock-Picker und unser Team ist darauf ausgerichtet. Angesichts der steigenden Anzahl passiver Anleger und handelsorientierter Manager kommt unserer Meinung nach Fragen der Unternehmensführung besonderes Gewicht zu.

Wir versuchen aktiv, die Gründe für die Performance zu verstehen, und halten Ausschau nach ungeliebten Aktien, die zwar enttäuscht haben, aber dennoch gute Unternehmen sind. Nach einer starken Erholung der Dividenden im Jahr 2021 sind die Aussichten für 2022 unserer Meinung nach weiterhin positiv. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit nachhaltigen Erträgen, die sich auf eine starke Marktposition stützen und in der Lage sind, einen gesunden freien Cashflow zu erwirtschaften und diesen klug zu verteilen. Als engagierte aktive Anleger beschäftigen wir uns darüber hinaus intensiv mit den Gründen für die verzeichnete Performance. In der Erwartung, dass der sich am britischen Markt abzeichnende Silberstreif anhalten wird, nehmen wir eine pragmatische und geduldige Haltung ein.

