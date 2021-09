Gold allein macht nicht glücklich – Rohstoffe als Basisanlage

Als zielführend hat sich die Vermögensaufteilung von oben nach unten, auf neudeutsch „Top-down“, herausgestellt. Dabei werden zunächst Anlageziel und Anlagehorizont festgelegt. Hinzu kommt die nicht einfache Einschätzung, wie viel Risiko man persönlich bereit ist einzugehen. Gerade der letzte Punkt erfordert Sorgfalt, denn letztendlich geht es darum, während des Vermögensaufbaus nicht allzu viele schlaflose Nächte befürchten zu müssen.

Ist dies alles bestimmt, folgt die Aufteilung der Investitionssumme auf Anlageklassen. Die gängigsten beiden Anlageklassen sind auf der einen Seite Aktien und auf der anderen Seite festverzinsliche Wertpapiere. Für viele Anleger kommen noch Immobilien in Form der selbstgenutzten Immobilie hinzu, die einen nicht zu vernachlässigenden Posten mit einem meist recht hohen Gewicht in der persönlichen Vermögensbilanz darstellen. Je nach Präferenz können weitere Anlageklassen hinzukommen. Bei grösseren Vermögen sind das häufig Private-Equity-Anlagen oder andere Formen von Risikokapital. Eine besondere Anlageklasse stellen Rohstoffe dar. An ihr scheiden sich oftmals die Geister, werden sie doch gerne mit Gold und Öl gleichgesetzt.

Gold ist ein anderer Rohstoff

Gold fasziniert Menschen seit ewigen Zeiten. Es dient als Schmuck, als Tauschobjekt, als Wertaufbewahrungsmittel und als begehrter Rohstoff für viele industrielle Anwendungen oder Produkte. Nicht zu vergessen sei sein Einsatz in der Medizin oder in der Halbleitertechnik.

Die meisten Menschen verbinden Gold mit einem Gefühl der Sicherheit. Das macht es zu einem besonderen Rohstoff. Für Interessierte stellt sich daher vor einer Investition immer die Grundfrage, aus welchen Motiven Gold erworben werden soll. Ist es eher ein Bedürfnis nach Sicherheit, das durch den Erwerb von Gold befriedigt werden soll, oder soll Gold als reine Anlage dienen? Geht es um das Sicherheitsgefühl, so ist der Aspekt der Aufbewahrung oder Lagerung nicht zu vernachlässigen. Ein Schliessfach kostet schliesslich Geld.

Hinzu können Ausgaben für eine angemessene Versicherung des Goldschatzes kommen. Kleinere Stückelungen sind ratsam, um im Fall der Fälle tatsächlich von der vermeintlichen Zahlungsfunktion profitieren zu können. Denn einen grossen Barren kann man nicht ohne Weiteres stückeln, so wie man ihn je nach Höhe des Goldpreises gerade bräuchte. Bedenken sollten Goldbesitzer zudem, dass weder Dividenden noch Zinszahlungen vereinnahmt werden.

Geht es bei einer Anlage in Gold jedoch in erster Linie um den Aspekt des Kurszuwachses, handelt es sich also um eine reine Finanzanlage, so sind Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, eine Möglichkeit, zu investieren. ETCs werden börsengehandelt, sind aber anders als ETFs keine Fonds und damit kein Sondervermögen.

Wer hat schon einen eigenen Tanker unter seiner Flagge?

Rohstoffe direkt zu erwerben, bietet sich in den allerwenigsten Situationen an. Im Falle von Gold mag unter Berücksichtigung der vorhergenannten Überlegungen ein physischer Erwerb noch Sinn ergeben, aber spätestens bei einem anderen nachgefragten Rohstoff, dem Rohöl, scheidet eine physische Vorhaltung in grossem Stil gänzlich aus, sofern man keinen eigenen oder gar mehrere Tanks zur Zwischenlagerung besitzt.

Um Rohstoffe als Anlageklasse in das eigene Portfolio aufzunehmen, bieten sich auch in diesem Fall ETFs als Anlagealternative an. Der grosse Vorteil gegenüber einer direkten Anlage in einen einzelnen Rohstoff ist die Diversifikation. Denn die rechtlichen Vorgaben für ETFs und traditionelle Fonds verlangen eine gewisse Streuung. Dem Grundgedanken des Investierens, „nicht alle Eier in einen Korb zulegen“, wird somit bereits automatisch im gewissen Rahmen Genüge getan.

Rohstoff- ETFs bilden, wie andere ETFs auch, Indizes nach. Die zugrunde liegenden Indizes können unterschiedliche Rohstoffe enthalten. Die bekanntesten Rohstoffgruppen sind Edelmetalle, zu denen zum Beispiel Gold und Silber, aber auch Platin und Palladium gehören. Zu den Industriemetallen zählen unter anderem Kupfer, Nickel, Zink und Aluminium. Und zum Energiesektor gehören in erster Linie Rohöl unterschiedlicher Herkunft und Qualität sowie Erdgas. Hinzu kommen die Gruppe der Agrarrohstoffe und noch einige weitere Rohstoffe.

​Die den ETFs zugrunde liegenden Indizes unterscheiden sich aber nicht nur nach der Zahl und Art, sondern auch nach der Gewichtung der enthaltenen Rohstoffe. Zudem kann es Gewichtungshöchstgrenzen geben. Letzteres kann für Anleger von grossem Interesse sein, vor allem wenn sie verhindern möchten, dass ein Rohstoff mit seinen Kursbewegungen den gesamten Index beherrscht. In der Vergangenheit konnten solche Phänomene immer wieder im Zusammenhang mit Rohöl beobachtet werden. Dem Prinzip der Streuung wird damit kein Gefallen getan.

Einer der bekanntesten Indizes weltweit ist übrigens der CRB Index, der bereits seit 1957 berechnet wird, 19 Rohstoffe umfasst und von Lyxor unter Einbeziehung von Energie oder auch ohne den Energiesektor angeboten wird.

Beimischung in einer Core-Satellite-Strategie

Welche Vorteile kann ein Rohstoffinvestment einem Portfolio bieten? Dass eine solche Anlage diversifizierend wirken kann, ist unstrittig. Woran sich die Geister scheiden, ist, wie stark der Einfluss von Rohstoffen sein sollte.

Die Befürworter einer Aufnahme von Rohstoffen betonen, in vielen Marktphasen sei der Gleichlauf mit den Anlageklassen Aktien und Renten, also die Korrelation, relativ gering. Das wiederum ist eine Grundvoraussetzung erfolgreicher Diversifikation. In der Vergangenheit gab es zudem Phasen, in denen breite Rohstoffanlagen vergleichbare Renditezuwächse wie Aktien- oder Rentenanlagen erzielt haben. Aber es gab auch Phasen, in denen die Kursentwicklung von Rohstoffen eher enttäuschend verlief. Eine solche Phase stellte sich zum Beispiel mit der Finanzkrise im Jahr 2008 und den Folgejahren ein.

Andererseits wird Rohstoffen ein gewisser Inflationsschutz zugesprochen, denn die Entwicklung von Rohstoffpreisen läuft der wirtschaftlichen Entwicklung oft voraus. Wer in diesen Monaten die Rohstoffmärkte beobachtet, ist oft erstaunt, wie stark die Preise mancher Rohstoffe gestiegen sind.

Gestiegen sind auch die Erwartungen an ein nach der Covid-19-Krise weiter anziehendes globales Wirtschaftswachstum. Es könnte wiederum Inflationsgefahren mit steigenden Lebenshaltungskosten heraufbeschwören und somit die These eines gewissen Inflationsschutzes durch Rohstoffe bestätigen. Im Umkehrschluss wird argumentiert, Rohstoffanlagen würden bei weiter anhaltend niedrigen Zinsen oder bei auf Dauer nicht eintretender Inflation in entsprechender Höhe keine auskömmlichen Renditen hervorbringen.

Zudem werden Depots komplizierter, je mehr Anlagen aufgenommen werden. Wer sich für eine Anlage in Rohstoffe über ETFs interessiert, stellt sich schnell die Frage, wie hoch der Anteil sein sollte, der dem Depot sinnvoll beigefügt werden sollte. Rohstoffanlagen sind für die meisten Anleger typische Portfoliobeimischungen, die ein bereits breit ausgerichtetes, auf den langfristigen Vermögensaufbau abzielendes Depot ergänzen können. Als eine gewisse Faustregel hat sich dabei ein Anteil von um die zehn Prozent für Beimischungen bewährt.​

Ist der Anteil nämlich zu gering, so haben Rohstoffe als Satellit im Depot keine nennenswerte Auswirkung auf das Gesamtergebnis. Ist der Anteil zu hoch, können die erhöhten Schwankungen des Portfolios mitunter zu schlaflosen Nächten führen.

Werden Rohstoffpreise auch in den nächsten Jahren steigen?

Das ist wie immer die Gretchenfrage. Neben dem bereits erwähnten zu erwartenden weltweiten Nach-Covid-19-Wirtschaftswachstum gibt der Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigeren und umweltschonenderen Art des Wirtschaftens Anlass zur Hoffnung. Auf dem Weg dorthin werden zahlreiche Edel- und Industriemetalle benötigt, um zum Beispiel den Wandel zur Elektromobilität oder zu erneuerbaren Energien mit zahlreichen Windkraftanlagen bewältigen zu können. Für den langfristig orientierten Anleger lohnt sich ein Blick auf Rohstoff-ETFs in jedem Fall.

