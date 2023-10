Termine Unternehmen 07:30 DEU: About You, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen 18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung DEU: Daimler Truck stellt batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor USA: United Airlines, Sustainability Investor Event USA: HP Inc., Capital Markets Day Termine Konjunktur 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 8/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 08/23 15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick 16:00 DEU: Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 08/23 - Sonstige Termine 10:00 DEU: 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung + 1715 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

