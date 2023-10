Termine Unternehmen 07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Jahreszahlen DEU: Dermapharm, Capital Markets Day DEU: Mutares, Capital Markets Day USA: Fastenal, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/23 08:00 GBR: BIP 8/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 8/23 10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht 10/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 9/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 09/23 16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 08:00 BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen (zweiter und letzter Tag) + 08.00 Austausch mit dem israelischen Verteidigungsminister + 15.30 Pk mit Generalsekretär Jens Stoltenberg 09:00 DEU: Bundestag - mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Lage in Israel nach dem Angriff der Hamas 09:45 DEU: 76. Jahrestagung VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft, Berlin MAR: Fortsetzung Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Marrakesch + 10.00 Pk Sparkassen- und Giroverband (hybrid, auch via Webex) + 14.30 Pk Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zu Ergebnissen der Jahrestagung und der Reform der Weltbank 10:00 DEU: BGH verhandelt erneut zur Zulässigkeit der gesonderten Ausweisung von Flaschenpfand DEU: Fortsetzung Aussenwirtschaftstage 2023 + 15.00 Keynote-Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + anschl. Podiumsdiskussion mit Habeck zu "Chancen der deutschen Exportwirtschaft durch die Transformation zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft." DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

