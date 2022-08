SVMETA Index Tracker Certificate (USD)

Valor: 118126285

Beim Produkt handelt es sich um ein gelistetes Tracker Zertifikat auf den SEBA VALOUR Metaverse Index. Das Produkt ist eine zinslose Inhaberschuldverschreibung nach Schweizer Recht, die vollständig durch Beteiligungen an den jeweiligen Coins besichert und bei einer Verwahrstelle zur Verwahrung hinterlegt sind. Das Produkt hat keinen festen Fälligkeitstermin. Dieses Produkt ist an der SIX Swiss Exchange (reguliertes Segment), dem primären Marktplatz, zugelassen. Es kann auch an anderen amtlichen regulierten Märkten sowie im Freiverkehr zugelassen werden.

Anlageziel:

Das Produkt ermöglicht dem Anleger an der Performance des SEBA VALOUR Metaverse Index (die unterliegenden Vermögenswerte) zu partizipieren. Daten (in USD) von MVIS (https://www.mvis-indices.com/) werden verwendet, um die Preise der unterliegenden

Vermögenswerte zu berechnen. Anteile werden nur gegen Übergabe der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die neu gemined

oder aus einer vorgegebenen Liste von Kryptowährungsbörsen bezogen werden müssen, direkt an die Autorisierte Teilnehmer

(Authorized Participant), bei denen es sich in der Regel um regulierte Finanzinstitute handelt, ausgegeben. Alle Vermögenswerte,

die sich auf die Wertpapiere beziehen, werden durch Verpfändung an einen im Namen der Anleger handelnden Sicherheitentreuhänder abgesichert. Privatanlegern können die Wertpapiere ausschließlich auf den Sekundärmärkten an konventionellen

Aktienmärkten kaufen und verkaufen. Darüber hinaus haben die Anleger das Recht, eine Rücknahme der Wertpapiere durch den

Emittenten zu erwirken. Die Rücknahme kann an jedem Geschäftstag nach der Emission erfolgen, vorbehaltlich einer Vorankündigung von 35 Kalendertagen zum letzten Handelstag des Monats.

Produktkategorie Tracker Certificate ISIN CH1181262853 Underlyings SVMETA Verfall Open End