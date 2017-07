Insgesamt hätten über 2000 Personen an dem Umzug teilgenommen, teilte die Veranstalter am Samstag mit. Mit dabei waren auch Schweizer Gruppen wie die Vereinigten Kleinbasler 1884, der Tambouren- und Pfeiferverein Triftalp Saas-Grund oder die Milices Vaudoises mit ihren 60 Pferden.

Die 12. Ausgabe des Militärmusik-Festivals in Basel begann am Freitag. Bis am 29. Juli treten an neun Abend- und drei Nachmittagsvorstellungen 24 Formationen aus Amerika, Europa und Australien auf.

(SDA)