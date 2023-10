Der Flughafen München wächst stark. Die Zahl der Passagiere stieg in den ersten neuen Monaten dieses Jahres auf 27,9 Millionen - das ist ein Zuwachs von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. In den verkehrsreichen Sommermonaten Juli, August und September seien mit mehr als 11 Millionen Fluggästen bereits 81 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht worden.

