Die Zahl der Asylbewerber in Europa ist in diesem Jahr stark gestiegen. Die Direktorin der EU-Asylagentur (EUAA), Nina Gregori, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in der EU werde die Gesamtzahl der Asylanträge 2023 «deutlich über einer Million» liegen. Allein im Oktober habe ihre Agentur rund 123'000 Anträge registriert, die höchste Monatszahl seit sieben Jahren.

25.12.2023 08:21