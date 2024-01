So stieg die Zahl der Insolvenzen gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent auf insgesamt 7335 Firmen, wie der Schweizerische Gläubigerverband Creditreform am Donnerstag mitteilte. Das sei eine rekordhohe Anzahl an Insolvenz-Konkursen, sprich Pleiten die durch Überschuldung zustande kamen.