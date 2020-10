241 Kilogramm schwere Zuger Kirschtorte schaffts ins Rekordbuch

Guinness World Records in London bestätigte am Montag die Aufnahme ins Rekordbuch, teilte die Confiserie Speck mit, die den Rekordversuch unternommen hatte. Das Zuger Traditionshaus startete die Aktion zu seinem 125. Geburtstag.

Für die Herstellung der Torte wurden laut Mitteilung mehr als 18 Kilogramm Butter, 23 Kilogramm Mehl, über 900 Eier sowie knapp 100 Liter Kirschlikör verbraucht. Zehn Zuckerbäcker und -bäckerinnen arbeiteten an drei Tagen mehr als 55 Stunden an der Torte. Diese wurde im Anschluss in 3300 Stücke geschnitten und an Passanten verteilt.

Die Zuger Kirschtorte war 1915 in der Stadt Zug erfunden worden. Im Kanton Zug werden pro Jahr etwa 250'000 Kirschtorten mit rund 15'000 Litern Kirsch hergestellt.

(SDA)