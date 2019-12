26-jährige Südafrikanerin zur neuen Miss Universe gekürt

"Ich denke, es ist an der Zeit, dass das aufhört", sagte sie am Sonntag in der US-Südstaaten-Metropole Atlanta.

In der Abschlussrede der Gewinnerin, die ein neues Element der Gala ist, sagte die Südafrikanerin, sie wolle sich für junge Mädchen einsetzen und ihr Selbstbewusstsein stärken.

Die 26-jährige Miss Südafrika setzte sich gegen mehr als 90 Frauen aus aller Welt durch, die bei dem 68. Miss-Universe-Wettbewerb angetreten waren. Die siebenköpfige Jury war ausschliesslich mit Frauen besetzt. Moderiert wurde die Gala zum dritten Mal von US-Fernsehmoderator Steve Harvey.

(SDA)