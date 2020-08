Daraufhin sei er heftig in eine kleine Mauer geprallt, teilte die Kantonspolizei Tessin am Samstagmorgen mit. Auf einer Wiese rund 40 Meter weiter blieb der Mann liegen. Trotz Wiederbelebungsversuchen der Polizei und Rettungskräfte sei der Mann noch auf der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 1.45 Uhr. Der Unfallhergang wird untersucht.

(SDA)