Der Streik der Gewerkschaft Verdi dauert vom frühen Donnerstagmorgen bis um Mitternacht und findet an elf Flughäfen statt. Zum Streik aufgerufen wurden Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Die Gewerkschaft will höhere Löhne erwirken.