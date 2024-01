Dieser zur Disposition stehende Firmen-Teil könnte mehr als 30 Milliarden Dollar wert sein, berichtete das «Wall Street Journal» am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Transaktion könnte in der kommenden Woche bekannt gegeben werden, sofern die Pläne nicht in letzter Minute scheiterten.