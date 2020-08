31-Jähriger beisst und schlägt in Neuhausen Polizisten

Die Polizei sei um 2.10 Uhr alarmiert worden, weil ein Mann private Gegenstände mutwillig beschädigt habe, teilte die Schaffhauser Polizei am Samstag mit. Die ausgerückten Einsatzkräfte hätten versucht, den Mann zu beruhigen, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Er liess auch keine Kontrolle zu. Die Polizisten seien in der Folge vom Mann tätlich angegriffen worden. Bei seiner Festnahme habe der Mann die Polizisten gebissen und geschlagen.

Der Mann wurde zur Begutachtung in eine fürsorgerische Einrichtung gebracht. Er werde sich wegen Sachbeschädigung und Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vor der Staatsanwaltschaft des Kanton Schaffhausen verantworten müssen, schreibt die Schaffhauser Polizei. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Franken.

(SDA)