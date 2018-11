31 Tote in Brandgebieten in Kalifornien - über 200 Vermisste

In der nordkalifornischen Ortschaft Paradise seien weitere sechs Leichen gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Damit erhöhte sich dort die Zahl der Opfer auf 29 Menschen. Die Leichen seien in Gebäuden und in einem Auto entdeckt worden.

Im südkalifornischen Malibu waren bereits am Freitag zwei verbrannte Leichen in einem Auto entdeckt worden. Die dortige Polizei sagte am Sonntag, es seien keine weiteren Opfer in den Brandgebieten in Südkalifornien gefunden worden.

Damit ist das Feuer im Norden des US-Staats das tödlichste, das je in der Geschichte Kaliforniens verzeichnet worden ist.

(SDA)