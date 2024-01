Rund 350 Demonstrierende haben sich am Samstagmorgen am Bahnhof in Küblis GR versammelt, um bis nach Davos ans Weltwirtschaftsforum (WEF) zu wandern und dabei für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Ihre Kritik galt den hochrangigen Gästen, aber auch den Behörden.

13.01.2024 12:51