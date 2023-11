Je nach Ladungsart gab es unterschiedliche Entwicklungen. Beim konjunkturell besonders empfindlichen Containertransport brach der Umschlag um 13 Prozent auf 6,3 Millionen 20-Fuss-Standardcontainer ein. Bei flüssigen Massengütern gab es dagegen ein Plus von 28 Prozent auf 22,2 Millionen Tonnen. Dies müsse «vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden Energieversorgung über die Häfen betrachtet werden», sagte Titzrath. Nach dem russischen Stopp von Erdgaslieferungen per Pipeline kommen in Deutschland deutlich mehr Lieferungen per Schiff an, insbesondere flüssiges Erdgas (LNG).