4560 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 274'534 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie das BAG am Dienstag mitteilte. Insgesamt 10'747 Personen mussten wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 stieg gemäss BAG auf 3300.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 2'430'732 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Gegenüber Montag wurden dem BAG 19'495 Tests gemeldet. Bei 25,4 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen zwei Wochen gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Montag nach Angaben des BAG 42'401 Personen in Isolation und 43'531 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich waren 1221 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

(SDA)