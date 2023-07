70'000 Menschen haben laut den Organisatoren am Wochenende in Bern einen Blick hinter die Mauern von zwölf Bundesbauten geworfen. Das Publikum schätzte demnach am Anlass zum 175-Jahr-Jubiläum der modernen Schweiz den Austausch mit den 800 Mitarbeitenden vor Ort.

02.07.2023 18:51