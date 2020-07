75 Festnahmen bei koordinierter Aktion gegen Mafia

Im Einsatz standen Kräfte der Bundesanwaltschaft (BA), der Bundespolizei sowie Polizistinnen und Polizisten der kantonalen Polizeikorps, wie die BA am Morgen mitteilte.

Hausdurchsuchungen führten die Ermittlungsbehörden in den Kantonen Aargau, Solothurn, Zug und Tessin durch. In den Wohn- und Geschäftsräumen stellten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicher, darunter Waffen, Munition und Bargeld.

Den 74 in Italien verhafteten Personen werden Drogenhandel, Geldwäscherei, Korruption und andere Verbrechen zur Last gelegt. Daneben konfiszierten die Behörden Waren im Wert von 169 Millionen Euro, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. An der Aktion beteiligt sind rund 700 Beamte.

Die Festgenommenen gehören gemäss den Angaben zu kalabrischen Familien, die im Bereich der organisierten Kriminalität tätig sein sollen. Sie stammen aus der Gegend von Lamezia Terme und der Provinz Vibo Valentia.

Die grossangelegte Aktion ist den Angaben der BA zufolge Resultat eines Strafverfahrens in der Schweiz. Die BA ermittelt wegen des Verdachts auf Unterstützung oder Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Geldwäscherei, Hehlerei, Falschgeld- und Drogendelikte. Das Strafverfahren richtet sich gegen sechs italienische Staatsangehörige, die seit vielen Jahren in der Schweiz wohnen.

Sie stehen im Verdacht, zur 'Ndrengheta zu gehören und diese zu unterstützen. Die umfangreichen Ermittlungen förderten zutage, dass die Verdächtigen diverse Strafdaten begangen haben sollen. Dabei vernahm die BA in Italien auch zwei Kronzeugen.

Die sechs Verdächtigen sollen etwa Falschgeld eingeschmuggelt haben. Zudem vermutet die BA Waffen- und Drogenhandel und Geldwäscherei. Ihre kriminellen Tätigkeiten gingen mit legalen Aktivitäten einher.

So tätigten die Beschuldigten Investitionen, vergaben Kredite und betrieben auch ein Restaurant. Insgesamt sollen alle ihre Tätigkeiten die Schlagkraft der kriminellen Organisation gestärkt haben.

Die Festnahme in der Schweiz erfolgte im Kanton Aargau. Eine zweite in der Schweiz beschuldigte Person nahm die Polizei in Italien fest. Diese bleibt vorerst dort in Untersuchungshaft. Zwei Beschuldigte wurden in der Schweiz einvernommen und wieder auf freien Fuss gesetzt.

Eine weitere beschuldigte Person befand sich bereits in Italien in Haft. Die gegen sie in der Schweiz ermittelten Erkenntnisse leitet die BA den dortigen Strafverfolgungsbehörden zu. Weitere Einvernahmen sind vorgesehen.

Die Ermittlungen in der Schweiz gehen auf das Frühjahr 2016 zurück. Damals informierte die Staatsanwaltschaft der kalabrischen Provinz Catanzaro die BA und ersuchte um ein gemeinsames Ermittlungsteam. Dieses wurde in der Folge zusammengestellt.

Die Staatsanwaltschaft von Catanzaro meldete in der Schweiz wohnhafte Personen, welche vermutlich in die Aktivitäten der 'Ndrangheta verstrickt sind. Im September 2016 eröffnete die BA das entsprechende Strafverfahren.

Wie die BA weiter mitteilte, gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Weitere Abgaben zu dem Verfahren und zu konkreten Verfahrensschritten wollte sie nicht machen.

Die 'Ndrangheta ist die mächtigste Mafia-Organisation in Italien. Im internationalen Drogenhandel in Europa und Südamerika ist sie die Nummer eins. Daneben werden ihr Mord, Schutzgelderpressung, Menschenhandel und weitere Verbrechen zur Last gelegt. In Italien unterwandert sie die legale Wirtschaft. Beheimatet ist die 'Ndrangheta im südlichen Kalabrien.

In der Schweiz gilt sie als fest etabliert. Die bisher spektakulärste Schlag in der Schweiz gegen die Organisation war die Aufdeckung einer ihrer Zellen in Frauenfeld im März 2016. 13 Italiener wurden damals festgenommen. Die meisten von ihnen wurden an Italien ausgeliefert.

(SDA)