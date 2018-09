Mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur ende eine lange politische Karriere, teilte die FDP Aargau am Mittwoch mit. Der 66-Jährige schaffte 2015 den Sprung in den Ständerat. Zuvor gehörte er während zwölf Jahren dem Nationalrat an. Von 2012 bis 2016 war er Parteipräsident der FDP.Die Liberalen Schweiz.

Im Kanton Aargau werden beide Ständeratssitze frei. Auch SP-Ständerätin Pascale Bruderer verzichtet auf eine Wiederkandidatur.

(SDA)