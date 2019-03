Aargauer SVP begrüsst externe Analyse im Gesundheitsdepartement

Roth müsse die Chance mit der externen Analyse nutzen und Hilfe annehmen, damit "kurzfristig massive Verbesserungen sicht- und spürbar werden, schreibt die SVP am Montag in einer Mitteilung. Sie will ihre Regierungsrätin in diesem Prozess unterstützen.

Gleichzeitig stellt die SVP ein Ultimatum: Sollten die nötigen Verbesserungen nicht "umgehend" eintreten, will sie Roth noch vor den Sommerferien auffordern, die Konsequenzen zu ziehen.

Dass Roth als politische Quereinsteigerin am Anfang etwas Zeit gebraucht habe, sich mit den politischen Abläufen und Gepflogenheiten bekannt zu machen, sei klar gewesen, hielt die SVP fest.

Nach ihrer Wahl habe sie das Departement Gesundheit und Soziales erhalten, ein schwieriges Departement, das obendrein vom "Wohlfühlmodus" in einen "Dienstleistungsmodus" habe überführt werden müssen, heisst es weiter. Die SVP habe versucht, Roth mit Rat und persönlichen Gesprächen zu unterstützen.

Roth war im November 2016 gewählt worden. Die SVP stellt zurzeit zwei der fünf Aargauer Regierungsratsmitglieder.

(SDA)