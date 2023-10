Trotz anhaltender Schwäche auf dem US-Markt ist die weltgrösste Brauerei AB Inbev im dritten Quartal auf Wachstumskurs geblieben. Obwohl der Absatz weltweit zurückging, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,2 Prozent auf rund 15,6 Milliarden US-Dollar (14,7 Mrd Euro), wie der Hersteller von Bieren wie Beck's, Budweiser und Stella Artois am Dienstag im belgischen Leuven mitteilte. Organisch - also bereinigt um Wechselkursveränderungen und Effekte aus dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen - kletterten die Erlöse sogar um 5 Prozent nach oben. Die AB-Inbev-Aktie stieg am Vormittag um 3 Prozent.

31.10.2023 11:19