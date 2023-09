Der Techkonzern ABB erweitert ein Werk für Installationsprodukte in Kanada. In Pointe Claire, einem Vorort von Montreal, nimmt ABB für den Ausbau der Produktion von Kunststoff-Spritzgusslösungen 16 Millionen kanadische Dollar in die Hand, wie es am Donnerstagabend in einer Mitteilung heisst. Das sind umgerechnet knapp 11 Millionen Franken.

21.09.2023 19:53