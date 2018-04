ABB mit höherem Umsatz und Betriebsgewinn

Der Umsatz stieg im ersten Vierteljahr um 1 Prozent auf 8,62 Milliarden Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Der Auftragseingang kletterte bereinigt um Übernahmen und Verkäufe sowie Wechselkurseinflüsse um sechs Prozent auf 9,77 Milliarden Dollar. Vor allem in Asien, den Nahen Osten und Afrika lief das Geschäft rund.

Das operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar. Der Reingewinn sank dagegen um 21 Prozent auf 572 Millionen Dollar.

Allerdings hatte ABB in der Vorjahresperiode von einem Sondereffekt profitiert. Der Technologiekonzern verkaufte im September 2016 das Geschäft mit Hochspannungskabel für 934 Millionen Dollar an NKT Cables. In der Folge konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2017 seinen Gewinn um 45 Prozent auf 724 Millionen Dollar steigern.

(SDA)