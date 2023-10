Geografisch gesehen lief es dem Unternehmen in der Region Americas gut, während in der Region Asien, Naher Osten und Afrika die Schwäche von China durch die gute Entwicklung andernorts ausgeglichen wurde. In Europa nahm der Bestellungseingang hingegen ab, was ABB sowohl auf eine tiefere Nachfrage als auch auf eine starke Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückführt.