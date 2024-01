Wie nun jedoch ein Analyst der Bank Vontobel schreibt, werden nach Angaben des «Sonderausschusses für den strategischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der Kommunistischen Partei Chinas» in der Software von ABB sogenannte «Hintertüren» (engl. Backdoors) vermutet. Diese könnten dazu verwendet werden, Daten über den Güterumschlag zu sammeln und an die chinesische Regierung zu liefern oder sogar zivile oder militärische Häfen in den USA lahmzulegen.