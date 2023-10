Gebremst wurde der Bestellungseingang insbesondere vom schwachen Absatz von Robotern in China. Diese Nachfrageschwäche hat den Auftragseingang des Geschäftsbereichs Robotik & Fertigungsautomation um mehr als einen Viertel nach unten gedrückt. «Diese Situation dürfte sich in den kommenden Quartalen kaum ändern», sagte ABB-Chef Björn Rosengren an einer Telefonkonferenz. Und das Robotik-Geschäft von ABB spiele sich zu rund 50 Prozent in China ab.