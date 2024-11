Die Aktie von Novo Nordisk kletterte in der Spitze zunächst um fast neun Prozent und führte damit den Stoxx 50 an. Am frühen Nachmittag allerdings reduzierte sich der Kursgewinn zügig auf nur noch 0,8 Prozent. Damit liegt der Kurs seit Jahresbeginn rund 9 Prozent im Plus. Seit dem Rekordhoch von Ende Juni hat das Papier mehr als ein Viertel eingebüsst.