Der Betrugsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York geht auf die Zielgerade. Am Donnerstag starteten bei dem Zivilprozess die Abschlussplädoyers. Zunächst begannen die Verteidiger des 77-Jährigen, anschliessend wollte sich die Staatsanwaltschaft äussern.

11.01.2024 17:01