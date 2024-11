Das könne die Schwäche der übrigen Märkte jedoch nicht kompensieren, so Swissmem. Die Schweizer Tech-Industrie stehe wegen der konjunkturellen Schwäche der EU und insbesondere Deutschlands unter Druck. Aber auch die Inlandnachfrage sei schwach. Entsprechend habe sich die Stimmung in den Unternehmen in den vergangenen Monaten deutlich eingetrübt, wie die jüngste Befragung der Swissmem-Mitgliedsunternehmen zeige.