ACRON Aspen Snowmass Resort AG - Investment Update

Das Hotel-Investment Aspen-Snowmass Resort wird von folgenden Trends profitieren: Hotels, deren Fokus auf inländischen Gästen an Destinationen liegt, die per Auto erreichbar sind, werden sich wahrscheinlich schneller erholen als Hotels, die von Flugreisen,

Hotels, die sich stark auf den Freizeitsektor und Urlaubsreisen konzentrieren, dürften sich früher erholen als Hotels mit Fokus auf Geschäftsreisende. Hier sind vor allem jene Häuser zu nennen, die im Luxussegment aktiv sind.

Hotelimmobilien, die Allianzen mit starken Marken eingegangen sind, werden als erste von einer Erholung profitieren. Auch hier sind vor allem Anbieter im Hochpreissegment zu nennen. Die Nachfrage nach Hotelinvestments zieht mitten in der Corona-Krise wieder an, denn Hotelimmobilien bieten gerade jetzt Anlagechancen.