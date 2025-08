Die Adecco-Aktien fallen am Dienstag nach einem Auf-und-Ab im frühen Geschäft nun klar zurück. Der Personaldienstleister hat die Analystengemeinde mit ermutigenden Zahlen zur Umsatzentwicklung und soliden Margen im zweiten Quartal zwar eher positiv überrascht. Was aber bleibt, ist die unsichere Konjunkturlage in vielen Märkten.