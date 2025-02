Mit sinkenden Umsätzen hatte Adecco in vielen Regionen zu kämpfen. Vor allem im wichtigen Markt Frankreich (org. -10 Prozent), aber auch in Nordeuropa (-11 Prozent) und in Deutschland, Österreich und der Schweiz (-11 Prozent) sanken die Einnahmen zweistellig. Belastet habe besonders das unsichere, wirtschaftliche Umfeld. Nicht ganz so deutlich war der Rückgang in Amerika (-5 Prozent), während in Asien-Pazifik (+5 Prozent) und Südeuropa (+3 Prozent) gar ein Wachstum resultierte.