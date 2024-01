In dieser Rolle wird er das operative Geschäft für die gesamte Schweiz leiten, wie Adecco am Montag mitteilte. Laut dem Communiqué ist Meyer bereits seit 20 Jahren für Adecco Schweiz tätig. Dort habe er in verschiedenen Positionen unterschiedliche Strukturen und Führungsmodelle kennengelernt «und erfahren, was in der Schweiz funktioniert und was nicht», wird er in der Mitteilung zitiert.