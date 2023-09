Die Adecco-Tochter Akkodis hat in Nordamerika einen Grossauftrag an Land gezogen. Man habe einen Deal im Wert von über 100 Millionen US-Dollar von einem weltweit führenden Unternehmen der Medizintechnik erhalten, teilte Akkodis am Donnerstagnachmittag mit.

21.09.2023 16:58