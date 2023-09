Die Adecco-Tochter Akkodis expandiert in Indien. In Chennai soll eine neue Niederlassung der Tech-Tochter eröffnet werden. Es wird gemäss einer Mitteilung vom Dienstag erwartet, dass durch diese Investition hunderte von neuen Arbeitsplätzen in einer Vielzahl von Branchen geschaffen werden.

26.09.2023 09:44