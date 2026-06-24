Die Nachfrage nach dem weissen Heimtrikot sei wie üblich am grössten, erklärte Gulden. Aber auch das blaue Auswärtstrikot ziehe deutlich besser als noch das pinke für die Heim-EM vor zwei Jahren. Der Sportartikelhersteller sei «super zufrieden» mit seinen weltweiten Verkaufszahlen und erlebe eine «unglaubliche Steigerung» im Vergleich zur Winter-WM 2022. Am meisten würden Mexiko-Trikots verkauft - vor denen der Teams von Argentinien und Deutschland.