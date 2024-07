Pinkes Trikot vielerorts ausverkauft

Die anhaltende Beliebtheit der Jerseys macht sich auch in den Läden bemerkbar. Ein Blick in den Online-Shop des Herstellers am Dienstag zeigt: Die pinken Auswärtstrikots der Nationalmannschaft sind zurzeit ausverkauft. Online seien aktuell nur noch Restgrössen der Trikots erhältlich, sagte Brüggen. In den Geschäften des Sportartikelherstellers sowie bei den Handelspartnern seien die DFB-Trikots demnach aber zum Grossteil noch verfügbar.