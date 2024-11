Der konsolidierte Umsatz stieg zum Vorjahreszeitraum nach neun Monaten um 7,1 Prozent auf 761,0 Millionen Franken an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis liegt das Plus bei 6,0 Prozent. Die positive Entwicklung sei auf eine solide Leistung in den Segmenten Gesundheit, Hotellerie und Immobilien zurückzuführen, hiesst es weiter.